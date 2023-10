Einkaufswagenrempler wird beobachtet – und überführt

Ein Mann prallt in Riedlingen mit seinem Einkaufswagen an ein geparktes Auto und kümmert sich nicht darum. Doch er wird beobachtet.

Auf dem Parkplatz eines Discountermarktes in der Artur-Proeller-Straße in Riedlingen ist am Dienstag gegen 17.30 Uhr ein zunächst unbekannter Mann mit seinem Einkaufswagen gegen ein geparktes Auto geprallt. An dem Seat entstand laut Polizei eine sichtbare Beschädigung in einer geschätzten Höhe von mehreren hundert Euro. Der Verursacher entfernte sich jedoch, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Was er nicht bemerkte, war eine Zeugin, die den Vorfall beobachtet hatte. Sie verständigte die Polizei, die wenig später einen 72-jährigen Mann an seiner Wohnanschrift im Stadtgebiet stellten. Dieser wurde angezeigt. (AZ)