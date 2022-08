Verkehrsteilnehmer ignorieren reihenweise Sperrung der B16

Plus Die B16 ist bei Riedlingen in Fahrtrichtung Tapfheim gesperrt. Das juckt viele Auto- und Lkw-Fahrer überhaupt nicht. Die Polizei bittet sie zur Kasse.

Weißes, rundes Schild mit rotem Rand. Wer auf den Straßen unterwegs ist, kennt dieses Verkehrszeichen. Dessen Botschaft ist eindeutig: "Durchfahrt verboten." Dies gilt sogar für Radler. Auf der B16 bei Riedlingen steht ein solches Zeichen. Zudem ist mit Baken die Fahrspur in Richtung Tapfheim abgeriegelt. Doch das schert viele Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer nicht im Geringsten. Die Polizei kontrolliert deshalb dort inzwischen täglich, kassiert reihenweise Sünder ab und grübelt, warum es zu dem kollektiven, bewussten Fehlverhalten kommt.