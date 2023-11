Essen auf Herdplatte brennt an: Feueralarm in Hotel

In einem Hotel in Riedlingen gab es am Dienstag große Aufregung. Betrunkener Gast löst Einsatz der Feuerwehr aus.

Große Aufregung in einem Hotel im Gewerbegebiet an der Südspange in Riedlingen: Wegen starken Rauches in einem der Zimmer gab es einen Feueralarm. Glücklicherweise kam niemand zu Schaden.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte sich ein Gast am späten Abend in seinem Zimmer in der Küchenzeile ein Essen zubereiten. Dem Vernehmen nach kochte sich der Mann offenbar Eier in einem Topf. Das Problem: Während das Wasser kochte, schlief der 38-Jährige ein. Grund: Er war stark betrunken. Nachdem das Wasser verkocht war, begannen die Eier zu qualmen. Durch den Rauch löste die Brandmeldeanlage in dem mehrstöckigen Gebäude aus.

Die Feuerwehren aus Donauwörth und Riedlingen eilen zu dem Hotel

Als die Freiwilligen Feuerwehren aus Donauwörth und Riedlingen mit insgesamt rund 50 Kräften eintrafen, befand sich zumindest ein Teil der Hotelgäste bereits im Freien, nicht aber der Mann, in dessen Zimmer es brannte. Er reagierte nicht auf Signale, sodass Personal und Feuerwehr die Zimmertür öffnen mussten. Das angebrannte Essen konnte nach Auskunft von Stadtbrandinspektor Alexander Zobel schnell abgelöscht werden. Anschließend wurde der Raum belüftet.

Nach ersten Erkenntnissen entstand kein größerer Schaden. Der 38-Jährige erhielt eine Anzeige wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Landesstraf- und Verordnungsgesetz. (AZ, wwi)