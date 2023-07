Gewaltige Eventhalle für Donauwörth: Oberbürgermeister begrüßt die Pläne

Der Rathauschef nimmt Stellung zu den Plänen der Unternehmer Florin Catuna und Hülya Demiral-Catuna, in Riedlingen eine große Veranstaltungshalle zu bauen.

In einer Stellungnahme zu den Plänen des Unternehmers Florin Catuna und seiner Frau Hülya Demiral-Catuna zeigt sich Oberbürgermeister Jürgen Sorré positiv gestimmt. "Wir freuen uns über die private Initiative für den Bau einer Veranstaltungshalle und dass sich die Investoren für den Standort Donauwörth entschieden haben", sagt der OB. Im Frühjahr 2021 war ein erster Bauantrag bei der Stadt eingereicht, jedoch für ein anderes Baugrundstück, welches, so Sorré, "nicht realisierbar war und deshalb einvernehmlich verworfen wurde".

Der Bauantrag für den jetzigen Standort der Eventhalle ging im März 2023 bei der Stadt Donauwörth ein. Mit der Zustimmung des Bauausschusses am vergangenen Montag sei "der Weg nun frei, die Pläne zu verwirklichen", so Sorré weiter. Er fügt hinzu: "Ich freue mich, dass dieses Projekt von privater Seite aus entstanden ist." Damit sei "ein erster Schritt getan". In der Folge würden jetzt weitere Gespräche bezüglich Nutzungsmöglichkeiten seitens der Stadt geführt werden. Auf die Sanierung des Tanzhauses hätten die Pläne auf jeden Fall keinen Einfluss, schließt der Oberbürgermeister. (hilg)

