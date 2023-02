Fahrrad wird in Riedlingen früh am Morgen aus Carport gestohlen

Ein Dieb oder eine Diebin entwendet ein hochwertiges schwarzes Mountainbike aus einem Carport in Riedlingen.

Am Samstagmorgen um 5.19 Uhr schlug laut Polizei eine bislang unbekannte Diebin oder ein unbekannter Dieb in Riedlingen zu. Aus einem Carport am Wassergraben stahl die Person ein schwarzes Mountainbike der Marke Cube, das zum Tatzeitpunkt rund 1500 Euro wert war. Die Seriennummer des Rades wurde in den polizeilichen Fahndungsbestand aufgenommen. Zeugen fiel ein Lastwagen mit rumänischer Zulassung auf. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizei Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)