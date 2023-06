Fast eine Entwarnung: Keine Blaualgen mehr im Baggersee gefunden

Gute Nachrichten vom Riedlinger Baggersee: Nachdem Anfang der Woche giftige Blaualgen aufgetaucht waren, sind am Donnerstag keine mehr zu sehen.

Das Gesundheitsamt wollte auf Nummer sicher gehen, nachdem am Montag giftige Blaualgen im Baggersee in Riedlingen aufgetaucht waren. Bei der Kontrolle am Donnerstag wurde an 15 Uferstellen gesucht. Gabriele Hoidn, Pressesprecherin des Landratsamtes, teilt mit: "An keiner Stelle konnten sichtbare Blaualgen festgestellt werden." Eine erneute Probe sei vorerst nicht nötig. Nach den teilweise heftigen Regenfällen gehen die Experten davon aus, dass es einen Verdünnungseffekt gegeben habe. Der könne für ein Absinken der Konzentration der Algen in einen weniger risikobehafteten Bereich gesorgt haben.

Gesundheitsamt Donau-Ries mahnt weiter zur Vorsicht beim Baden

Da es bei anhaltender Trockenheit, langer Sonnenscheindauer sowie hohen Temperaturen - wie für das Wochenende vorhergesagt - aber kurzfristig auch zu einem erneuten sichtbaren und gefährlichen Blaualgenbefall kommen kann, kann noch keine vollständige Entwarnung gegeben werden.

Das Gesundheitsamt wird am kommenden Montag eine weitere Kontrolle durchführen. Badende sollten weiterhin aufmerksam sein und die Augen offen halten. Ein Badeverbot, welches das Gesundheitsamt am Mittwoch bei einer Vermehrung der Blaualgen nicht ausschließen könnte, hätten Badegäste bedauert, wie sie im Gespräch mit unserer Redaktion vor Ort erzählten. Die immerhin vorläufige Entwarnung dürfte für Erleichterung sorgen.

Wie gefährlich Blaualgen, sogenannte Cyanobaktieren sein können, zeigt ein Fall von 2019 vom Mandichosee im Landkreis Aichach-Friedberg. Da war die Konzentration des Bakteriengifts so hoch, dass ein Hund daran starb. Zu Möglichkeiten, die Gefahr durch Blaualgen zu vermeiden oder zu beherrschen, forscht nach Kenntnis des Landratsamtes Donau-Ries aktuell das Umweltbundesamt. Detailliertere Informationen zu Cyanobakterien liefert ein Merkblatt im Internet unter www.donau-ries.de/riedlingen. (AZ)