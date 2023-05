Riedlingen

16:20 Uhr

Frau fährt in Riedlingen beim Rückwärtsfahren das Auto hinter ihr an

Sie will einem querenden Fahrrad ausweichen und setzt zurück. Dabei übersieht eine 63-Jährige in Riedlingen den Wagen hinter ihr und fährt ihn an.

Am Mittwochnachmittag ist es laut Polizei in Riedlingen zum Unfall gekommen, als eine 63-jährige Autofahrerin vom Parkplatz eines Autohauses in die Kaiser-Karl-Straße einfahren wollte. Aufgrund eines querenden Radfahrers setzte die Frau zurück und prallte dabei gegen den Wagen eines hinter ihr wartenden 48-Jährigen. An beiden Autos entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 3000 Euro. Verletzt wurde niemand. (AZ)

