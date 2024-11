Friedhofsbolzer setzen Siegesserie fort

An drei Abenden fand im Riedlinger Schützenheim wieder das traditionelle Dorfschießen statt. Es nahmen 20 Mannschaften mit insgesamt 156 Hobbyschützen (25 Jugendliche und Schüler, 53 Damen und 78 Herren) am Wettbewerb teil. Schützenmeister Armin Durner freute sich über die hohe Teilnehmerzahl und konnte bei der Preisverteilung zahlreiche Teilnehmer im gut besuchten Schützenheim begrüßen. Das beste Blattl mit einem 6,3-Teiler hatte Lukas Seelig geschossen. Das beste Ringergebnis der Damen erzielte Marlene Weiß mit 181 Ringen und bei den Herren Thomas Miehling mit 190 von 200 möglichen Ringen. Die Platzierungen beim Dorfschießen werden aus der Summe der fehlenden Ringe (200-Ergebnis) mit dem besten Blattl (Teiler) ermittelt. Der Schütze mit dem niedrigsten Wert gewinnt. Die Einzelwertung der Damenklasse gewann Martina Wittek (48,2 Punkte), dicht gefolgt von Sandra Wenninger (48,8) und Johanna Sandner (51,8). In der Herrenklasse gewann Jürgen Stempfle (28,8 Punkte) vor Max Keßler (41,0) und Holger Mendick (44,1). In der Schülerklasse konnte Lukas Berchtenbreiter (33,0) vor Simon Kraus (37,0) und Anna Hitzler (80,6) den ersten Platz erzielen. In der Jugendklasse sicherte sich Greta Wenninger (87,2) vor Didier Laporte (104,5) und Mona Willert (112,2) den 1. Platz. Auch dieses Jahr konnten die Friedhofsbolzer mit deutlichem Vorsprung ihre Siegesserie fortsetzen. Sie erreichten überragende 105,9 Punkte. Die Mannschaft Flower Power konnte sich mit 153,0 Punkten den 2. Platz sichern vor dem Frauenbund (170,7 Punkte). Der Preis für die Meistbeteiligung ging mit 20 Teilnehmern an das Team Flower Power.

