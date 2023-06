Gesundheitsamt Donau-Ries warnt: Blaualgen im Riedlinger Baggersee

An EU-Badegewässern, wie der Baggersee in Riedlingen eines ist, werden regelmäßig proben genommen. Am Montag stellt sich heraus: Es besteht Blaualgen-Gefahr.

Bei der routinemäßigen Beprobung der EU-Badegewässer sind am Riedlinger Baggersee am Montag Schlieren im Wasser beim Ufer des Piratenschiffs aufgefallen. Aus diesem Grund wurde direkt eine Gewässerprobe entnommen. Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) konnte, wie dem Gesundheitsamt Donau-Ries laut einer Pressemitteilung am Dienstag mitgeteilt wurde, bei dieser Probe Blaualgen des Subtyps Microcystis nachweisen.

Nach erneuter optischer Prüfung am Dienstag konnten ebenfalls Schlieren festgestellt werden, diesmal jedoch im Bereich des Stegs. Das Gesundheitsamt des Landratsamtes Donau-Ries spricht daher gemäß den Empfehlungen des Umweltbundesamtes eine Warnung aus. Das Ordnungsamt der Stadt Donauwörth wurde gebeten, einen entsprechenden Warnhinweis auszuhängen.

Die Blaualgen wurden am Dienstag laut Gesundheitsamt zwar nicht direkt im Hauptbadebereich gesichtet, jedoch zeigten die Sichtungen wie schnell Blaualgen wandern. Somit sei ein Auftreten im Hauptbadebereich für die nächsten Tage nicht ausgeschlossen. Eine erneute Sichtung inklusive Beprobung des Baggersees ist für Donnerstag, 22. Juni, geplant. Bei Blaualgen handelt es sich um natürlich in Gewässern vorkommende Cyanobakterien, die teilweise auch giftige Stoffe, sogenannte Cyanotoxine, bilden können. Dazu gehört die aktuell nachgewiesene Gattung Microcystis.

So gefährlich können Blaualgen wie am Baggersee in Riedlingen sein

Diese Stoffe können beim Menschen Hautreizungen oder allergische Reaktionen hervorrufen. In größeren Mengen aufgenommen, wie es beispielsweise bei kleinen Kindern beim Spielen am Uferrand oder Hunden beim Trinken von belastetem Wasser vorkommen kann, können die Giftstoffe lebensgefährlich sein. Erkennbar sind die Algen an der Formation von grünlichen teppichartigen Flächen auf dem Wasser. Diese Wasserblüten können dabei witterungsbedingt rasch auftreten und verschwinden. Ebenfalls kann das Wasser an diesen Stellen stark getrübt sein.

Abhilfe schafft das Meiden der sichtbaren Algenteppiche. Schon der Wechsel der Zugangsstelle zum See kann laut Gesundheitsamt helfen. Detailliertere Informationen zu den Cyanobakterien finden Sie auf unserem Merkblatt im Internet auf www.donau-ries.de/riedlingen. (AZ)