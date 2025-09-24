Herbstversammlung des Obst- und Gartenbauvereins Neudegger Siedlung

Zur Mitgliederversammlung hatte der Obst- und Gartenbauverein der Neudegger Siedlung eingeladen. 1. Vorsitzender Joachim Reiner begrüßte alle Anwesenden. Im ersten Teil hielt Tanja Wüst, hauptberuflich als Heilerziehungspflegerin tätig und ausgebildete Kräuterpädagogin, den Fachvortrag „Fit durch den Winter – Heilkräuter bestimmen und haltbar machen“. Im kurzweiligen Vortrag beschrieb Wüst zehn heimische Pflanzen, deren Inhaltsstoffe und Verwendung. In Form von Keksen und Getränken konnten die Pflanzen auch verkostet werden. Im zweiten Teil wurden die Beisitzer Wolfgang Zinnecker und Alexander Prestel mit einem Geschenk für ihren großen Einsatz in der Vereinsarbeit geehrt. Alexandra Kundinger und Petra Reiner erhielten, für ihr langjähriges Engagement in der Vereinsleitung, die silberne Ehrennadel des schwäbischen Bezirkverbandes. Für seine besonderen Verdienste für den Gartenbauverein ernannte die Versammlung Georg Eberhardt zum Ehrenmitglied. Mit einem Ausblick auf das restliche Jahresprogramm und einem, von Via del Gusto liebevoll hergerichteten Buffet, wurde die Versammlung beendet.

