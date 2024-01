Im Kreisverkehr geschnitten: Rücksichtsloser Fahrer verursacht Unfall und flüchtet

Ein Autofahrer schneidet einen anderen im Kreisverkehr in Riedlingen beim Ausfahren und verursacht so einen Unfall. Er fährt jedoch davon.

Durch seine rücksichtslose Fahrweise hat ein Unbekannter am Montag gegen 15 Uhr am Kreisverkehr „Helikopterkreisel“ in Riedlingen ein Verkehrsunfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, war der Geschädigte, ein 19-jähriger Mann mit seinem Peugeot auf der rechten Spur des Kreisverkehrs unterwegs. An der Ausfahrt zur Kaiser-Karl-Straße wurde der 19-Jährige von einem anderen Auto geschnitten, der von der linken Spur des Kreisverkehrs in Richtung Riedlingen ausfuhr.

Unfall in Riedlingen: Fahrer schneidet anderen im Kreisverkehr

Der 19-Jährige musste stark abbremsen und nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Durch das Ausweichmanöver stieß er mit seinem Peugeot gegen ein an der Ausfahrt des Kreisverkehrs stehendes Wegweiserschild, wodurch ein Gesamtschaden von rund 3000 Euro entstand. Der Unfallverursacher fuhr weiter, obwohl er laut Polizei in Anbetracht der Umstände mitbekommen haben muss, dass es aufgrund seiner Fahrweise zu einem Unfall kam. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben,´sich unter der Telefonnummer 0906/70667-0 zu melden. (AZ)