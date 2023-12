Junger Mann fährt mehrfach unerlaubt mit seinem Auto

Einem Mann in Riedlingen wird die Fahrerlaubnis entzogen, kurz danach sitzt er wieder im Auto.

Ein junger Mann hat sich am Sonntag eine Anzeige eingehandelt, weil er unerlaubt mit dem Auto unterwegs war. Der Polizei zufolge vernahmen Beamte der Inspektion Donauwörth um 23.45 Uhr einen 25-Jährigen in einer Asylunterkunft in der Dr.-Friedrich-Drechsler-Straße in Riedlingen. Zuvor war dieser ohne Fahrerlaubnis am Steuer seines Pkw beobachtet worden.

Die Polizisten untersagten dem jungen Mann jegliche weitere Fahrten. Als die Beamten weg waren, stieg der 25-Jährige wieder in seinen Wagen und fuhr erneut los. Eine Streife stoppte ihn im Stadtgebiet Donauwörth. Sie stellen den Fahrzeugschlüssel sicher und zeigten den jungen Mann ein zweites Mal wegen des Verdachts auf Fahren ohne Fahrerlaubnis an. (AZ)

Lesen Sie dazu auch