Unbekannter spricht Kind in Riedlingen an: Polizei verstärkt Präsenz

Nachdem am Dienstag offenbar ein achtjähriges Kind in Riedlingen aus einem Auto heraus angesprochen wurde, verstärkt die Donauwörther Polizei nun ihre Präsenz.

Am Mittwoch zeigten die Beamten der Polizeiinspektion Donauwörth verstärkt Präsenz in Riedlingen. Der Grund dafür: In der Geschwister-Scholl-Straße ist am Dienstag gegen 13.30 Uhr offenbar ein achtjähriges Kind aus einem Auto heraus angesprochen worden - dem Vernehmen nach wurde es aufgefordert, in die schwarze Limousine einzusteigen. Die Erziehungsberechtigten des Kindes meldeten dies schließlich der Polizei.

Der Leiter der Polizeiinspektion Donauwörth, Benjamin Dannemann, bestätigte, dass eine solche Meldung am Dienstagnachmittag einging. Die Ermittlungen in dem Fall wurden sogleich aufgenommen, so Dannemann - die Polizei beleuchte alle möglichen Hintergründe.

Wenn ein Kind angesprochen wird: Das rät die Polizei

Der Schulvormittag in der örtlichen Gebrüder-Röls-Grundschule ist am Mittwoch ruhig verlaufen. Die Polizei war rund um die Schule und im Stadtteil unterwegs, wie Stephan Roßmanith, Sprecher der Polizeiinspektion Donauwörth, am Dienstagnachmittag gegenüber der Redaktion berichtet. Dies werde auch in den kommenden Tagen weiterhin so gehandhabt. In den folgenden Tagen und mindestens kommende Woche würden zudem zivile Streifen unterwegs sein. Auch in der Umgebung anderer Schulen im Zuständigkeitsbereich der PI Donauwörth würden diese Präventivmaßnahmen so durchgeführt.

Polizeirat Dannemann rät den Eltern unterdessen, ihre Kinder im Falle einer Ansprache durch Erwachsene aus einem Auto darauf hinzuweisen, sich auf keinen Fall in ein Gespräch verwickeln zu lassen, schnell weiterzugehen und solch einen Vorfall unmittelbar in der Schule und Zuhause zu melden. Hauptkommissar Roßmanith ergänzt, dass die Kinder sichere Orte wie die Schule, das Zuhause, bekannte Nachbarhäuser oder Orte wie Bäckereien ansteuern sollten. "Auf keinen Fall stehen bleiben oder mit den Ansprechenden reden", betont Roßmanith. Der Hauptkommissar beruhigt, dass "in den allermeisten Fällen" keine böse Absicht hinter jenen Ansprachen stehe - sicher wissen könne man dies aber nicht in jedem Einzelfall, weshalb die Polizei stets zur Vorsicht rate und selbst im Nachklang einer Meldung verstärkt präventiv unterwegs sei.

Im Januar ähnlicher Vorfall in Wolferstadt

Im Januar erst war ein siebenjähriges Kind in Wolferstadt ebenfalls aus einem Auto heraus angesprochen worden. Der Vorfall in Wolferstadt, bei dem eine fremde Frau ein Mädchen angesprochen hatte und ins Auto locken wollte, bleibt rätselhaft. Weder die Kontrollmaßnahmen der Polizei noch die eingegangenen Hinweise aus der Bevölkerung haben bis dato Klarheit gebracht.

