Kleintransporterfahrer löst beim Anfahren heftigen Zusammenprall aus

Beim Anfahren vom Fahrbahnrand übersieht der Fahrer eines Kleintransporters die Autofahrerin, die von hinten kommt. Ein heftiger Zusammenprall ist die Folge.

Am Dienstag gegen Mittag fuhr ein 39-Jähriger mit seinem Kleintransporter vom Fahrbahnrand in der Weningstraße in Riedlingen aus an. Dabei übersah er laut Polizei den von hinten herannahenden Wagen einer 69-jährigen Anwohnerin. Die Folge war ein heftiger Zusammenprall mit einem geschätzten Schaden von 6000 Euro. Der Mann und die Frau blieben unverletzt. (AZ)