Riedlingen

vor 32 Min.

Königin der Panflöte begeistert ihr Publikum in Riedlingen

Daniela de Santos begeistert immer wieder ihr Publikum in der Region und darüber hinaus..

Plus Daniela de Santos zog die Zuhörerinnen und Zuhörer beim Seniorenkreis Riedlingen mit ihrem Instrument in einen Bann. Letztlich sang das Publikum sogar mit.

War das noch dieselbe Frau, die im schwarzen Kastenwagen in den Parkplatz einbog, schweres Gerät auslud, es im Pfarrsaal zu Konzertelementen aufbaute, gekleidet in Jeans und Sportschuhen – und die bald danach im glänzenden Paillettenkleid vor ihr Publikum, dem Seniorenkreis in Riedlingen, trat? Ja, es war dieselbe Frau: Daniela de Santos.

Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

