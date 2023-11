Kreislaufprobleme: Autofahrer prallt auf großen Stein

In Riedlingen passiert ein Unfall, weil der Fahrer eines Pkw gesundheitliche Probleme hat. 20-Jähriger kommt in Klinik.

Ein junger Mann hat in Riedlingen akute gesundheitliche Probleme bekommen und ist mit seinem Auto verunglückt. Wie die Polizei meldet, war er 20-Jährige am Montagmittag auf dem Bahnweg unterwegs. Wegen einer Kreislaufschwäche kam der Wagen in der Kurve auf Höhe der Tennisplätze nach links von der Fahrbahn ab und prallte ungebremst gegen einen großen Stein (Findling).

Dadurch wurde die gesamte Front des Pkw eingedrückt. Der Sachschaden beträgt schätzungsweise 5000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Rettungsdienst brachte den Fahrer ins Krankenhaus. (AZ)