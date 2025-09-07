Icon Menü
Riedlingen

Unfall an Kreisverkehr: Hoher Schaden und eine Verletzte

Im Donauwörther Stadtteil Riedlingen verunglückt ein Autofahrer beim Verlassen eines Kreisverkehrs. Das hat einige Folgen.
    Am sogenannten „kleinen Kreisverkehr“ in der Artur-Proeller-Straße in Riedlingen hat ein Autofahrer einen Unfall gebaut.
    Am sogenannten „kleinen Kreisverkehr“ in der Artur-Proeller-Straße in Riedlingen hat ein Autofahrer einen Unfall gebaut. Foto: Bernhard Weizenegger (Symbolbild)

    Ein Autofahrer hat am Samstagnachmittag an einem Kreisverkehr im Donauwörther Stadtteil Riedlingen einen folgenreichen Unfall gebaut. der 59-Jährige überrollte mit seinem Wagen beim Verlassen des sogenannten „kleinen“ Kreisels (der mit dem Kunstwerk in der Mitte) in der Artur-Proeller-Straße eine Verkehrsinsel.

    Warum dies passierte, ist der Polizei zufolge bislang unklar. An der Karambolage war wohl kein anderes Fahrzeug beteiligt. Der Anstoß war so stark, dass in dem Pkw alle Airbags auslösten. Das Auto kam auf der Gegenspur zum Stehen. Durch den Aufprall wurde die Beifahrerin, 79, leicht verletzt. Sie klagte über Schmerzen im Brustbereich. Der Rettungsdienst brachte die Frau ins Krankenhaus.

    Bei Unfall in Riedlingen wird Ölwanne von Auto aufgerissen

    Es entstand kein Fremdschaden, jedoch wurde die Ölwanne des Pkw aufgerissen. Deshalb wurde auch die Freiwillige Feuerwehr Riedlingen benötigt. Sie band Betriebsstoffe, die auf die Fahrbahn liefen. (AZ)

