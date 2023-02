Lkw stößt bei Unfall gegen Transporter

Bei einem Unfall beschädigt in Riedlingen ein Lkw-Fahrer einen Transporter. Er verursacht einen hohen Schaden.

Ein 51-Jähriger hat mit seinem Lastwagen am Dienstag in Riedlingen einen Unfall verursacht. Der Berufskraftfahrer befand sich nach Angaben der Polizei um 9.15 Uhr mit seinem Lkw auf einem Parkplatz in der Kaiser-Karl-Straße. Dort rangierte er mit seinem Fahrzeug und prallte mit dem Anhänger gegen den Kleintransporter eines 34-Jährigen. Die gesamte Fahrerseite des Wagens wurde verkratzt und eingedrückt. Der Schaden beläuft sich auf schätzungsweise 6000 Euro, verletzt wurde niemand. Den Lkw-Fahrer verwarnten die Beamten vor Ort gebührenpflichtig. (AZ)

