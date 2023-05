Mädchen auf Rollschuhen prallt mit dem Kopf gegen eine Hauswand

Bei einem Unfall mitten im Donauwörther Stadtteil Riedlingen zieht sich ein Kind schwere Verletzungen zu. Es war auf Rollschuhen den Pitzberg hinuntergefahren.

Mitten in Riedlingen ist am Montagnachmittag ein Kind schwer verunglückt. Nach Angaben der Polizei stürzte das Mädchen und prallte gegen ein Haus.

Der Unfall ereignete sich gegen 14.10 Uhr auf der Straße am Pitzberg. Die Achtjährige fuhr nach ersten Erkenntnissen auf Rollschuhen den relativ steilen Weg hinab, blieb mit den Rollen an einem Randstein hängen und schlug mit dem Kopf frontal an der Wand des Gebäudes auf.

In Riedlingen v erunglücktes Mädchen ist acht Jahre alt

Das Kind trug weder Helm noch sonstige Schutzausrüstung. Die Polizei schließt ein Fremdverschulden aus. Die Schülerin erlitt schwere Verletzungen. Ein Passant entdeckte das Opfer und setzte einen Notruf ab. Nach der Erstversorgung durch Notarzt und Rotes Kreuz wurde das Mädchen mit einem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik nach Augsburg geflogen. Während der Unfallaufnahme kam es im genannten Bereich zu Verkehrsbehinderungen.

Hubschrauber wirbelt Metallteil auf: Passant wird verletzt

Der Hubschrauber landete auf dem Sportgelände in Riedlingen. Dabei kam es zu einem weiteren Unglück. Der Helikopter wirbelte ein Metallteil auf. Dieses flog einem Passanten ins Gesicht, was Verletzungen zur Folge hatte. Der Rettungsdienst musste sich deshalb auch um diese Person kümmern. (AZ)