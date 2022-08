Männer werden an Tankstelle in Riedlingen ausfällig

Auf dem Gelände einer Tankstelle in Riedlingen pöbeln drei Betrunkene herum. Polizei sucht mögliche Geschädigte.

Drei Betrunkene sind am Mittwoch gegen Mitternacht an einer Tankstelle in Riedlingen negativ aufgefallen. Laut Polizei pöbelten die Donauwörther (41, 41 und 39 Jahre alt) um 23.10 Uhr Kunden an und schrien lautstark herum. Einer der Männer schlug mit der Hand auf das Dach eines Autos, das einem 30-Jährigen aus Thierhaupten gehört. Die Polizei nahm die Personalien der Männer auf und erteilte diesen einen Platzverweis bis zum Folgetag. Da laut Angaben des Pkw-Besitzers kein messbarer Sachschaden an seinem Fahrzeug entstand, nahmen die Beamten keine Strafanzeige auf. Mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Donauwörth zu melden. Telefon: 0906/706670. (AZ)