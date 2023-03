Plus Bei der Generalversammlung gibt es Ehrungen und Rückblicke auf 2022. Auch heuer sind wieder Auftritte geplant. Solange es möglich ist, wird der Verein singen.

Die Männergesangverein Riedlingen ist weiterhin aktiv: Trotz Erschwernis wegen des Alters der Chormitglieder wird nach wie vor gesungen. Und auch das kameradschaftliche Miteinander wird besonders gepflegt. Solange es möglich ist, soll der Verein am Leben erhalten werden. Dazu steht auch Chorleiterin Andrea Meggle, die "ihre" Männer tatkräftig dabei unterstützt.