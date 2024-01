Mann tankt und begleicht Rechnung von über 100 Euro nicht

Die Polizei ermittelt nun gegen den Unbekannten. Wer kann Hinweise geben?

Ein Fall von Tankbetrug ereignete sich am Montag kurz vor 13.30 Uhr. Wie die Polizei mitteilt, betankte ein bislang unbekannter Mann seinen silberfarbenen BMW an einer Zapfsäule in der Bürgermeister-Hefele-Straße. Danach entfernte er sich, ohne die fällige Tankrechnung in einer Höhe von über 100 Euro zu bezahlen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Betrugsverdachts wurde eingeleitet. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)