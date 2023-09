Mann unter Drogen und ohne Versicherung auf E-Scooter

Ein junger Mann wird in Riedlingen von der Polizei aufgehalten. Nun erwartet ihn eine Anzeige.

Die Polizei hat am Donnerstag in Riedlingen die illegale Fahrt eines 25-Jährigen auf einem Elektro-Tretroller (E-Scooter) beendet. Laut Pressebericht fiel der junge Mann auf, als er gegen 23.30 Uhr in der Kaiser-Karl-Straße unterwegs war. An dem Elektroroller war noch ein "blaues" Versicherungskennzeichen angebracht. Allerdings gilt seit dem 1. März das Kennzeichen mit schwarzer Schrift.

Daraus ergab sich der Verdacht eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Außerdem stellen die Beamten bei dem 25-Jährigen drogentypische Auffälligkeiten fest. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme an und unterband die Weiterfahrt. (AZ)

