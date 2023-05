Mit Kopf gegen Wand: Kind ist lebensgefährlich verletzt

Nach dem Unfall einer Rollschuhfahrerin in Riedlingen hat die Polizei nähere Erkenntnisse.

Das Mädchen, das am Montagnachmittag in Riedlingen beim Rollschuhfahren verunglückt ist, hat sich lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Dies berichtet die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion. Die Beamten haben inzwischen auch nähere Erkenntnisse, wie der Unfall passierte.

Die Achtjährige fuhr auf ihren Rollschuhen auf der Straße den kompletten Pitzberg hinab. Aufgrund des großen Gefälles und der damit verbundenen hohen Geschwindigkeit konnte das Kind an der Einmündung zur Herzog-Ludwig-Straße nicht mehr abbremsen. Das Mädchen schoss quer über die Straße. Glücklicherweise kam in diesem Moment kein Fahrzeug. Jedoch blieb die Schülerin am Randstein hängen und prallte mit dem Kopf voran gegen eine Hauswand. Die Achtjährige trug weder einen Helm noch sonstige Schutzausrüstung.

Ein Zeuge, der das Ganze beobachtete, setzte sofort einen Notruf ab. Die Schwerstverletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik nach Augsburg geflogen. (wwi)