Mammutprojekt für moderne Bildung in Riedlingen

Von außen erscheint alles neu und fertig: ein warm-orangener Anstrich, daneben das neue Gebäude für die Ganztagsbetreuung samt Bücherei. Die Gebrüder-Röls-Schule steht schmuck da, doch innen wird nach wie vor fleißig gewerkelt. Kein Wunder, denn die Zeit drängt. Riedlingens Grundschule wird im Inneren komplett erneuert. Bis Schuljahresbeginn soll das meiste abgeschlossen sein. Einige Baustellen werden jedoch noch länger brauchen.

Konrektor Jörg Hirmer darf sich freuen. Sein Büro ist fertig, ebenso sein direkt daneben liegendes Klassenzimmer. Hell ist alles geworden, die dunklen Böden sind schier allerorts großen Flächenfliesen in hellerem Grau gewichen. Darunter liegt das, was bei der seit Frühjahr 2024 begonnenen Kernsanierung eigentlich am aufwendigsten zu installieren war: die neue Fußbodenheizung. Man ist weg von den, wie es Hirmer ausdrückt, „kaum mehr effektiven“ alten Gasradiatoren unter den vormals eher zugigen Fenstern. Jetzt gibt es eine Wärmepumpe, passend dazu schon seit Längerem eine beeindruckende Anzahl von Solarkollektoren auf dem Dach.

Mit der Heizung gab es Probleme an der Riedlinger Grundschule

Mit der Heizung, so Hirmer, habe es in der Zeit vor der Sanierung tatsächlich die meisten Probleme gegeben, es sei Zeit geworden, auf ein neues, ebenso effizientes wie zeitgemäßes und nachhaltiges System umzusteigen. Auch von außen sind die neuen Zeiten unschwer zu erkennen. Wie eine Art großer Motor sieht das neue Großgerät unweit des Haupteingangs aus - eine Wärmepumpe größerer Art, welche fortan die Schule beheizen soll. Dieser Tage werde sie angeschlossen, sagt Hirmer. Im Keller ist alles vorbereitet, die Heizzentrale ist komplett neu; Zu- und Ableitungen, Puffer - alles ist inzwischen eingebaut. Doch in den anderen Kellerräumen sind noch die Handwerker unterwegs. Hier müssen noch Klassenräume fertiggestellt werden, die großen Fliesen auf den Böden fehlen noch. „Aber das wird alles noch fertig werden“, sagt Hirmer zuversichtlich.

Konrektor Jörg Hirmer freut sich über die moderne Schule.

Indessen wurden die Klassenzimmer der Riedlinger Grundschule in den vergangenen Monaten vom technischen Stand der 1990er Jahre auf das digitale Zeitalter gehoben. Das seit jeher zentrale Element eines jeden Klassenraumes, die Tafel, ist mehr oder weniger ein Hochleistungscomputer, wie Jörg Hirmer erklärt. Hier können Tafelbilder direkt vom Laptop oder Tablet auf die Tafel geladen werden, erarbeitete Tafelbilder zudem abgespeichert werden. Eine enorme Erleichterung für die Lehrer, wie der Konrektor erklärt: Falls ein Lehrer mit dem Stoff, beziehungsweise dem Tafelbild nicht fertig wird, kann er es abspeichern, dann für ein anderes Fach ein neues Bild auf der Tafel entwerfen - und schließlich später, das nicht fertige Tafelbild wieder auf die Digitaltafel projizieren.

Neue Digitaltafeln an der Grundschule Riedlingen

Hierzu musste, so Hirmer, „die komplette Elektrik aufgerüstet werden“. Sichtbar wird das nicht nur an einem eigenen Medienschacht im Klassenraum, sondern auch an der bloßen Anzahl der Steckdosen. „Früher hat eigentlich je eine Steckdose für den Tageslichtprojektor und einen Kassettenrekorder gereicht“, heute benötige man für einen multimedialen, digitalen Unterricht einiges mehr an Geräten. „Es lagen zuletzt zu viele Kabel wild in den Klassenzimmern“, sagt Hirmer. Damit ist jetzt Schluss. Es gibt unzählige neue Anschlüsse. Für die neuen Digitaltafeln hätten die Lehrer eigens Schulungen und Fortbildungen bekommen. Doch der Aufwand sei es wert, berichtet Hirmer. Die neuen Geräte böten immense Möglichkeiten für einen zeitgemäßen Unterricht.

Heller und technisch auf dem neuesten Stand: die neuen Klassenzimmer.

Im Unterricht dürfte ein großer Stressfaktor für Lehrer und Schüler künftig minimiert sein: der Lärm. Durch schallschluckende Elemente am Boden und an den jetzt etwa um 20 Zentimeter tief abgehängten Decken werden der zeitweise nervenaufreibende Hall sowie Trittgeräusche auf ein Minimum reduziert. „Es ist wirklich eine ganz andere Akustik in den Räumen“, freut sich Hirmer. Was den Pädagogen zudem freudig stimmt, das sind die nach wie vor im Vergleich zu anderen Grundschulen großen Klassenzimmer in Riedlingen. Trotz der Umbaumaßnahmen konnte diese beibehalten werden. Neu für die Schüler sind die Einzeltische, die es jetzt in allen Räumen gibt (anstelle der klassischen Doppeltische). Auch sie dienen der flexiblen Unterrichtsgestaltung.

Herzstück der neuen Heizanlage: die große Wärmepumpe.

Die Riedlinger Grundschule wird derzeit von 238 Schülern in elf Klassen besucht. Bei dieser Zahl wird es voraussichtlich in etwa bleiben. Die Schule geht dann im Herbst dreizügig ins neue Schuljahr. Die Stadt Donauwörth bestätigt indes, dass alle Klassenzimmer pünktlich bis zum Schuljahresanfang im September fertig werden sollen. Zu den Gesamtkosten des Riedlinger Mammutprojekts könne derweil zu diesem Zeitpunkt noch keine Aussage getroffen werden, teilt die Stadt auf Nachfrage mit.

Ganz am Ende ist man mit der Baustelle Gebrüder-Röls-Schule im Herbst noch nicht. Es steht noch der Einbau eines Aufzugs sowie eines Behinderten-WCs auf der langen Sanierungsagenda.