Riedlingen

vor 56 Min.

Nach Blaualgen-Fund: Droht am Riedlinger Baggersee ein Badeverbot?

Plus Sie können Durchfall auslösen und theoretisch lebensbedrohlich sein: Blaualgen, wie sie am Baggersee in Riedlingen aufgetaucht sind. So reagieren Badegäste.

Von Marco Keitel Artikel anhören Shape

Badewetter ist am Mittwoch schon am frühen Vormittag. Erst später zieht ein Unwetter auf. Enten schwimmen auf dem Riedlinger Baggersee, Frösche beschweren sich mit einem tiefen Quaken bei Menschen, die ihnen zu nahe kommen, und hüpfen dann ins Wasser. Daneben erfrischt sich hier ein halbes Dutzend Badender. Ebenso viele Besucher sonnen sich auf den Wiesen. Von giftigen Blaualgen ist an den Badestellen nichts zu sehen. Aber würde man die überhaupt erkennen?

Das Gesundheitsamt warnt vor "grünlichen teppichartigen Flächen auf dem Wasser". Das Ordnungsamt der Stadt Donauwörth lässt über Pressesprecherin Kathrin Stadlmayr ausrichten, dass die Algen "mit bloßem Auge gut erkennbar" seien. Badende sagen im Gespräch mit unserer Redaktion, dass sie von der Warnung, die das Gesundheitsamt am Dienstag ausgesprochen hat, noch nichts mitbekommen hätten. Ein Badeverbot gibt es nicht, aber das Ordnungsamt hat laut Stadlmayr Warnhinweise an den Eingängen zum Baggersee angebracht, mit Informationen zum richtigen Verhalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen