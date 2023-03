Riedlingen

In Riedlingen entsteht eine neue Notunterkunft für bis zu 150 Geflüchtete

In diesem vormaligen Gewerbebau in Riedlingen entsteht eine Notunterkunft für Asylbewerber. Die Container sind für sanitäre Zwecke gedacht

Plus In dem Donauwörther Stadtteil wird in einem vormaligen Industriebau eine Herberge eingerichtet. Die Lage ist prekär, viele Flüchtlinge stehen "vor der Tür".

Von Thomas Hilgendorf

Man merkt, dass es schnell gehen muss: Am Dienstagvormittag heben die Mitarbeiter eines Container-Unternehmens ihre schwere Last vor den verlassenen, eingeschossigen Gewerbebau in der Dr.-Friedrich-Drechsler-Straße. In dem Gewerbegebiet im Donauwörther Stadtteil Riedlingen wird bald eine weitere Notunterkunft für Asylbewerber eingerichtet sein.

