Ofen in Sauna löst Brand in Wohnhaus in Riedlingen aus

Einem Hausbewohner in Riedlingen passiert ein Missgeschick. Zwei Feuerwehren sind im Einsatz.

Ein versehentlich eingeschalteter Saunaofen hat am Donnerstagabend in Riedlingen einen Brand in einem Wohnhaus ausgelöst. Dieser ging glimpflich ab.

Nach Angaben der Polizei hatte der Bewohner eines Hauses in der Corviniusstraße Gäste und führte diese durch das Gebäude. Im Keller zeigte er ihnen die Sauna. Hierbei glaubte der 57-Jährige, nur den Lichtschalter betätigt zu haben. Dies war allerdings nicht so. Vielmehr schaltete er den Ofen an.

Gegenstände auf Saunaofen in Riedlingen geraten in Brand

Auf diesem waren diverse Gegenstände abgelegt, die durch die Hitze nach mehr als einer Stunde in Brand gerieten. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Riedlingen und Donauwörth konnten den Schwelbrand schnell löschen. Den Kräften gelang es der Polizei zufolge, einen Schaden am Gebäude zu verhindern. Auch alle Personen in dem Haus blieben unversehrt. (AZ)