Parkplatzrempler macht sich aus dem Staub

Auf einem Parkplatz in Riedlingen fährt ein bislang Unbekannter einen schwarzen Skoda an und fährt davon. Die Polizei ermittelt.

Der Fahrer eines schwarzen Skoda Oktavia wurde Opfer einer Unfallflucht auf dem Parkplatz einer Drogerie in der Kaiser-Karl-Straße in Riedlingen. Zwischen 17.10 Uhr und 17.45 Uhr rammte laut Polizei ein noch unbekannter Fahrer mit seinem Fahrzeug den Skoda am vorderen rechten Radkasten. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 600 Euro. Der Verursacher hinterließ neben den deutlichen Kratzern und Dellen keine Kontaktdaten und kam somit seiner Meldepflicht nicht nach.

Die Donauwörther Polizei sucht nach dem Parkplatzrempler

Die Polizei Donauwörth sucht nun nach Zeugen des Vorfalls und hofft auf Hinweise, die zur Ergreifung des flüchtigen Fahrers führen könnten. Wer Beobachtungen gemacht hat, die zur Aufklärung der Tat beitragen könnten, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 zu melden. (AZ)