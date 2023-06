Polizei blitzt auf B16 fast 500 Raser

Die Verkehrspolizei Donauwörth blitzt an der B16 in Riedlingen fast 500 Autos. Die Messungen dauern fünf Tage.

Bei Geschwindigkeitsmessungen an der B16 in Riedlingen hat die Verkehrspolizei Donauwörth fast 500 Autos geblitzt, die zu schnell waren. Von Donnerstag, 7.40 Uhr, bis Dienstag, 10.30 Uhr, war der Messcontainer vor dem Naherholungsgebiet in Riedlingen in Fahrtrichtung Tapfheim stationiert. Insgesamt registrierten die Sensoren 34.492 Fahrzeuge.

Die Polizei ahndete nach eigenen Angaben 491 Geschwindigkeitsüberschreitungen. 286 Pkw waren zwischen 21 und 40 Stundenkilometer zu schnell, 14 überschritten die erlaubte Höchstgeschwindigkeit mit mehr als 40 bis 60 Kilometern pro Stunde. Sieben Autofahrer waren mehr als doppelt so schnell unterwegs. Der negative Höchstwert lag bei 138 Stundenkilometern. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt in diesem Bereich maximal 60 km/h. (AZ)

