Polizei blitzt in Riedlingen: Mit 88 Sachen unterwegs

Die Polizei Donauwörth hat in Riedlingen geblitzt. Die Bilanz: Die meisten fuhren angemessen, einige aber erheblich zu schnell.

Beamte der Verkehrspolizeiinspektion (VPI) Donauwörth führten am Mittwochvormittag innerorts in Riedlingen eine Geschwindigkeitsmessung durch. Dabei durchfuhren insgesamt 451 Fahrzeuge das auf der Steinbergstraße von 7 bis 10.45 Uhr in beiden Fahrtrichtungen aufgebaute Gerät - 161 in Richtung Wörnitzstein und 290 in Richtung Innenstadt. Davon musste nur eine geringe Quote von 2,22 Prozent (zehn Fahrzeuge) mit 64 Stundenkilometern und mehr bei erlaubten 50 Stundenkilometern geblitzt werden. Jedoch fielen neben sechs gebührenpflichtigenVerwarnungen bis 55 Euro auch vier Anzeigen im Punktebereich an.

Den negativen Höchstwert erreichte ein Autofahrer aus Donauwörth mit in Fahrtrichtung Ortsmitte gemessenen 88 Stundenkilometern. Dies entspricht einer Innerortsüberschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 38 Stundenkilometern. Den Mann erwarten nun ein Bußgeld von 260 Euro, zwei Punkte im Fahreignungsregister sowie ein einmonatiges Fahrverbot. (AZ)

