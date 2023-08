Polizei erwischt zwölf Temposünder in der Rambergsiedlung

Die Polizei misst in der Rambergsiedlung in Riedlingen die Geschwindigkeit der Fahrzeuge. Es gibt zwei "Ausreißer nach oben".

Weil sich Anwohner wiederholt über angebliche Raser in der Rambergsiedlung in Riedlingen beschwert haben, führte die Polizei am Mittwochmorgen eine Geschwindigkeitskontrolle durch.

Von 6.20 bis 8 Uhr waren Zivilbeamte der Verkehrspolizei vor Ort und setzten bei der Messung im morgendlichen Berufsverkehr eine Laserpistole ein. Dies geschah in der Wenzel-Köhler-Straße, welche die Hauptzufahrt in die Siedlung ist. Insgesamt erwischte die Polizei zwölf Temposünder. In Anbetracht der baulichen Gestaltung dieser Verkehrsachse sei die geringe Zahl an deutlichen Überschreitungen "überwiegend positiv" zu sehen. Die beiden "Ausreißer nach oben" waren 36 beziehungsweise 35 Stundenkilometer schnell. Dies wird Bußgelder in Höhe von jeweils 115 Euro sowie einen Punkteeintrag in Flensburg zur Folge haben. Zehn weitere Verkehrsteilnehmer waren ebenfalls zu schnell. Sie lagen im Verwarnungsbereich bis 55 Euro. (AZ)