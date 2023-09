Polizei rettet in Riedlingen ein Igel-Kind aus dem Gully

Eine Igelmutter machte durch Schreie auf eine missliche Situation aufmerksam. Eine Anwohnerin rief und die Freunde und Helfer waren schnell zur Stelle.

Laute Schreie haben am Montagfrüh einen Anwohnerin im Donauwörther Stadtteil Riedlingen alarmiert. Sie wurde gegen 6.30 Uhr dadurch auf ein Missgeschick aufmerksam, das leicht tödlich hätte enden können. Als sie dem Schreien auf den Grund ging, entdeckte sie einen jungen Igel, der in einen Gully abgestürzt war. In der Nähe war die Igelmutter, die mit ihren durchdringenden Rufen nach dem Igelkind suchte.

In einen Gully war ein Igelbaby gestürzt und wurde daraus von der Polizei befreit. Foto: Polizei

Die Igelfamilie konnte wieder in die Wildnis entlassen werden

Die Anwohnerin alarmierte die Donauwörther Polizei, die ich als wahrer Freund und Helfer erwies. Der Streifenbesatzung gelang es, den Gullydeckel zu öffnen und das Tier aus seiner Falle zu befreien. Eine Beamtin hob es behutsam aus dem Schacht und setzte es wieder aus. Im Pressebericht der PI Donauwörth heißt es: "Alsbald konnte die Igelfamilie wieder zusammengeführt und in die Wildnis entlassen werden." (AZ)

Lesen Sie dazu auch