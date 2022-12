Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer aus Günzburg in Riedlingen

Ein 35-Jähriger fällt in Riedlingen einer Polizeistreife auf. Bei der Kontrolle kommt auf: Der Mann ist betrunken.

Die Polizei hat am Samstagabend in Riedlingen einen betrunkenen Autofahrer erwischt. Die Beamten kontrollierten in der Artur-Proeller-Straße den 35-Jährigen, der aus Günzburg stammt, um 20:55 Uhr, weil er sich auffällig verhalten hatte. Ein Anhaltesignal der Polizeistreife übersah der Mann zunächst, konnte jedoch schließlich zum Anhalten gebracht und überprüft werden. Er roch erheblich nach Alkohol.

Ein Alkomattest bestätigte den Verdacht: Es kam ein Wert von über 1,4 Promille heraus, weshalb eine Blutentnahme vorgenommen wurde. Die Polizisten stellten den Führerschein sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ein. (AZ)