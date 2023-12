Polizei zeigt 33-Jährigen wegen Marihuana an

Ein Mann hat in Riedlingen unerlaubt Betäubungsmittel bei sich. Das bringt ihm eine Anzeige ein.

Die Polizei hat am Sonntag einen 33-Jährigen wegen Betäubungsmitteln angezeigt. Dem Pressebericht zufolge konsumierte ein Bewohner der Asylunterkunft in der Dr.-Friedrich-Drechsler-Straße gegen 19.50 Uhr hinter dem Anwesen Marihuana. Die Beamten durchsuchten den Mann und stellten eine verpackte Konsumeinheit des Rauschmittels sowie in einem Möbelstück im Inneren des Gebäudes weiteres Marihuana in einem mittleren einstelligen Grammbereich sicher. Der 33-Jährige erhielt eine Anzeige wegen des Verdachts auf Verstöße nach dem Betäubungsmittelgesetz. (AZ)

