Polizei zieht zu lautes Moped aus dem Verkehr

Die Polizei hat in Riedlingen einen Mopedfahrer gestoppt, der mit einer technisch manipulierten Maschine unterwegs war.

Die Polizei hat am Dienstag gegen Mittag in Riedlingen einen jungen Mann aus dem Verkehr gezogen, dessen Moped durch eine Manipulation zu viel Lärm gemacht hat. Einer Streifenbesatzung fiel in der Artur-Proeller-Straße das Zweirad auf, die deutlich zu laut war. Bei der folgenden Kontrolle stellte sich heraus, dass bei der 125-Kubikzentimeter-Maschine der sogenannte Dezibel-Killer aus der Auspuffanlage entfernt worden war.

Der 18-Jährige, der mit dem Moped unterwegs war, erhielt eine Anzeige. Er durfte nicht mehr weiterfahren. Zudem war durch die Veränderung die Betriebserlaubnis des Mopeds erloschen. Dies teilte die Polizei der Zulassungsstelle des Landratsamts mit. (AZ)