Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten

Power Box Systems: Erfolgsgeschichte und Expansion des Modellflug-Champions in Riedlingen

Donauwörth

Weltmarktführer investiert kräftig in den Standort Donauwörth

Power Box Systems, ein führendes Unternehmen in der Modellflugtechnik, hat kürzlich seinen neuen Standort in Riedlingen eröffnet. Was die Firma so erfolgreich macht.
Von Thomas Hilgendorf
    • |
    • |
    • |
    Richard Deutsch ist der Gründer und Inhaber von Power Box Systems, einem Weltmarktführer in der Modellflugbranche.
    Richard Deutsch ist der Gründer und Inhaber von Power Box Systems, einem Weltmarktführer in der Modellflugbranche. Foto: Thomas Hilgendorf

    Im Riedlinger Gewerbepark stehen einige ziemlich neue Gebäude. Viele Mittelständler haben sich hier angesiedelt in den vergangenen Jahren. Hinter einer Kurve in der Dr.-Friedrich-Drechsler-Straße steht gar ein brandneuer Bau, schick und dunkel verglast. Es gehört einem Weltmarktführer aus Donauwörth. Die Rede ist in diesem Fall nicht von Airbus Helicopters, sondern von Power Box Systems. Die Firma geht aus einem kleinen Laden auf der Altstadtinsel Ried hervor. In den vergangenen zwei Jahrzehnten ging es steil nach oben - auch deswegen bezog das Unternehmen kürzlich seinen neuen Firmensitz in Riedlingen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden