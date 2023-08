Riedlingen

Randalierer beschädigen Badeinsel und Rettungssteg am Baggersee

Unbekannte entfernen an der Badeinsel am Riedlinger Baggersee die Bodenverankerung der Ketten, sodass die Insel im See treibt.

Unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen die hölzerne Badeinsel im Riedlinger Baggersee beschädigt, sodass diese ungesichert im See umhertrieb. Wie die Polizei mitteilt, haben sie offenbar mittels eines Werkzeuges die Ketten der Bodenverankerung gelöst. Auch der Rettungssteg der Wasserwacht wurde beschädigt. Dort wurden unter anderem Absperrketten gewaltsam durchtrennt. Hinweise auf die Verursacher gibt es momentan keine. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist ebenfalls noch nicht abschließend beziffert. Ein Strafverfahren wegen Verdachts auf vorsätzliche Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)

