Rettungswache am Riedlinger Baggersee wird teurer

Der Steg für die Wasserwacht am Riedlinger See ist bereits fertig. Die Wachstation muss noch gebaut werden.

Plus Beim Bau der neuen Wasserwachtstation am Baggersee in Riedlingen erhöhen sich die Kosten. Was das Vorhaben nun kosten wird und warum die teurere Version beschlossen wurde.

Von Thomas Hilgendorf

Der Baggersee in Riedlingen ist der Ort des Sommervergnügens schlechthin in Donauwörth - neben dem frisch sanierten Freibad auf dem Schellenberg in der Parkstadt natürlich. Damit der Badespaß ungetrübt abläuft, passt im Naherholungsgebiet stets die Wasserwacht des Bayerischen Roten Kreuzes auf. Und die sollte eine würdigere Unterkunft statt eines kleinen Containers bekommen. Am Montagabend wurde im Rathaus vorgestellt, was sie kosten sollte - und was alles mit hinein müsste in die Planungen.

