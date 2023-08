Riedlingen

18:00 Uhr

Riedlinger Plattenparty steigt bei bestem Sommerwetter

Von Fabian Kapfer

Das beliebte Fest findet am Samstag am Baggersee in Riedlingen statt. Was bei der Party geboten ist.

Am Freitag wird noch fleißig gewerkelt: Die 19. Auflage der Riedlinger Plattenparty wird aufgebaut, die bei Nachtschwärmern schon seit Jahren Kultstatus genießt. Die Feier steigt am Samstag, 19. August, ab 21 Uhr auf dem Parkplatz im Naherholungsgebiet. Nach zwei Jahren Pandemie-Pause legten die Riedlinger 2022 bereits ein sehr gelungenes Comeback hin. Veranstalter Max Keßler sagt: "Das ist ein absolutes Highlight für uns im Jahr. Wir freuen uns schon sehr darauf und das Engagement im ganzen Dorf ist groß." Die Veranstaltung wird hauptsächlich von der Feuerwehr Riedlingen organisiert, doch auch andere aus dem Ort sind tatkräftig mit dabei, wie Keßler erklärt. Heuer wartet auf die Besucherinnen und Besucher ein breites Angebot. Das Areal umfasst 2500 Quadratmeter und bietet den Gästen sechs Bars. Darunter sei neben einer Schnapsbar auch die Spritzbar, die im vergangenen Jahr neu installiert wurde und sich bewährt habe, so Keßler. Zudem bietet die Riedlinger Feuerwehr Grillspezialitäten an und es gibt auch wieder Burger, Currywurst, vegetarische Pizzabrötchen und mehr. Das Wetter soll ideal für die Party am Riedlinger Baggersee werden Ein weiterer Grund zur Freude ist der Wetterbericht. Damit hatten die Riedlinger in früheren Jahren nicht immer Glück, doch diesmal sieht es richtig gut aus. Bis in die Nacht hinein sollen Temperaturen über 20 Grad herrschen, zudem bleibt es wohl auch trocken. Für die passende Musik wird in diesem Jahr DJ Haggis sorgen. Der Eintrittspreis bleibt konstant bei sechs Euro und wird nicht erhöht, sagt Keßler. Info: Die Riedlinger Plattenparty beginnt am Samstag, 19. August, um 21 Uhr auf dem Parkplatz des Naherholungsgebiets. Der Eintritt kostet sechs Euro. Bis 24 Uhr ist der Einlass sogar bereits ab 16 Jahren möglich. Danach sind unterschriebene und ausgefüllte Aufsichtsübertragungen erforderlich. Das nötige Formular ist auf der Homepage ff-riedlingen.de/plattenparty zu finden.

