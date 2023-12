Rollerfahrer flüchtet nach Unfall - doch wird gestellt

Ein 17-Jähriger fährt ein Auto an und flüchtet. Doch Zeugen können ihn und sein Fahrzeug beschreiben.

Versuchen kann man es ja mal, dachte sich wohl ein 17-Jähriger, nachdem er in Riedlingen versehentlich ein Auto mit seinem Roller gestreift hatte - und flüchtete. Laut Polizei fuhr er am Montag um 13.14 Uhr zunächst in der Neudegger Allee verbotswidrig links an mehreren vor einer roten Ampel wartenden Autos vorbei. Dabei kollidierte er mit der Fahrerseite eines der Autos. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Der Fahrer entfernte sich nach dem Anprall unerlaubt. Aufgrund einer Kennzeichen- und Fahrerbeschreibung von Zeugen konnten Beamte der PI Donauwörth den 17-Jährigen wenig später an dessen Halteranschrift in einer südlichen Landkreisgemeinde antreffen. Der Jugendliche wurde wegen Verdachts auf Unfallflucht angezeigt. (AZ)