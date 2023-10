Senior fährt Auto an und bestreitet die Tat - doch es gibt Zeugen

Am Samstagnachmittag kurz vor 15 Uhr bemerkten Zeugen, dass ein Autofahrer ein geparktes Fahrzeug anfuhr. Der Mann stieß beim Einparken gegen den abgestellten Pkw, verließ sein Fahrzeug in ging danach in ein Geschäft. Zeugen beobachteten den Vorfall und sprachen den Fahrer, als er wieder zurück zu seinem Auto kam an. Dort bestritt er sein Verhalten. Die hinzugerufene Streife der Polizei Donauwörth konnte eindeutig die Täterschaft klären. Gegen den 81-jährigen Verursacher wird nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. (AZ)