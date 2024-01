Sitz auf Tretroller montiert: Anzeige gegen 38-Jährige

Eine Frau baut ihren E-Tretroller um und macht sich damit strafbar. Die Polizei stoppt die Fahrerin im Gewerbegebiet an der Südspange in Riedlingen.

Die Polizei hat im Gewerbegebiet an der Südspange in Riedlingen die Fahrerin eines Elektro-Tretroller (E-Scooter) gestoppt, der durch einen nicht genehmigten Umbau keine Zulassung mehr hatte. Die 38-Jährige und ihr Roller fielen am Donnerstag einer Streifenbesatzung auf. Die Besitzerin hatte mithilfe eines Metallrohrs einen Sitz auf die Trittfläche geschraubt.

Dadurch war die Genehmigung des Fahrzeugs erloschen. Zudem hatte sich die Fahrzeugklasse geändert. Eine dafür erforderliche Fahrerlaubnis konnte die Frau nicht vorweisen. Eine Anzeige war die Folge. Die Beamten untersagten jegliche weitere Fahrten mit dem Roller. (AZ)