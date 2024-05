Riedlingen

vor 49 Min.

So geht es weiter mit dem Madison Square Garden Donauwörth

Plus Unternehmer Florin Catuna spricht über den Fortschritt seiner Pläne. Wann die Veranstaltungshalle kommen soll und warum es aktuell Verzögerungen gibt.

Von Thomas Hilgendorf

Florin Catuna klingt optimistisch. Das muss er auch, denn sein Projekt ist ehrgeizig. "So schnell wie möglich" möchte der Donauwörther Unternehmer im Gewerbegebiet von Riedlingen seinen "Madison Square Garden" bauen. Richtig gehört – der Investor lehnt sein Projekt an die berühmte Arena in New York City an. Nach den ursprünglichen Plänen sollte jetzt eigentlich der Spatenstich erfolgen, unweit des Hagebaumarktes beim Posthof an der B16. Doch noch ist nichts zu sehen.

Keine Frage: Wer bauen will, braucht Geduld. Und je größer dimensioniert ein Projekt ist, desto mehr Zeit muss dafür eingeplant werden. Vor gut drei Jahren sorgte ein Bauantrag für Aufsehen im Donauwörther Rathaus. Der Donauwörther Security-Unternehmer und Box-Event-Veranstalter Florin Catuna und seine Frau Hülya Demiral-Catuna hatten Pläne für eine große, moderne Multifunktionshalle in Donauwörth eingereicht. Wie gerufen kam das in der Stadt, die seitdem das Tanzhaus brach liegt, über keine passende Örtlichkeit für größere Innenveranstaltungen verfügt. Kein Wunder also, dass das Vorhaben der Catunas auf offene Türen und Ohren stieß.

