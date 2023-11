Sonne blendet Autofahrerin: Unfall an Kreuzung

Bei einem Auffahrunfall in Riedlingen ist am Mittwoch ein Sachschaden von schätzungsweise 5000 Euro entstanden. Eine Person erlitt leichte Verletzungen.

Wie die Polizei mitteilt, erkannte eine Autofahrerin um kurz nach 11.30 Uhr nicht, dass vor ihr ein 30-Jähriger an der Kreuzung von Rambergstraße und Hermann-von-Gaisberg.Straße wegen der Rechts-vor-links-Regelung anhalten musste. Die 28-Jährige gab an, von der Sonne geblendet worden zu sein. Durch den Aufprall erlitt die Beifahrerin im vorderen Wagen Nackenschmerzen und begab sich in ärztliche Behandlung. (AZ)