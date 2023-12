Stadtbusfahrer flüchtet nach Unfall in Riedlingen

Ein Busfahrer verursacht einen Unfall im Donauwörther Stadtteil Riedlingen und flüchtet. Die Polizei klärt den Fall schnell auf.

Teile des Tatfahrzeuges haben unter anderem dazu geführt, einen Unfallflüchtigen in Riedlingen zu ermitteln. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge ereignete sich der Unfall am Montagabend. Ein gelber Stadtbus prallte in der Haydnstraße gegen einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten, weißen Ford Fiesta einer 22-Jährigen.

Durch die massive Kollision entstand ein Schaden von schätzungsweise 10.000 Euro. Teile des Linienbusses verblieben an der Unfallstelle, am Folgetag stellten die Beamten diese sicher. Nach diversen Abklärungen ermittelten die Beamten einen 53-jährigen Berufskraftfahrer als den Beschuldigten. Der Mann hatte sich, ohne anzuhalten, von der Unfallstelle entfernt. Er erhielt eine Anzeige. (AZ)

