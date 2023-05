Sturz von Fahrrad: 81-Jährige verletzt sich schwer

Eine Rentnerin stürzt im Gewerbegebiet an der Südspange in Riedlingen. Grund: Die Hose verfängt sich im Rad.

Bei einem Unfall im Gewerbegebiet an der Südspange (B16) in Riedlingen hat sich am Dienstag eine Radfahrerin schwere Verletzungen zugezogen. Nach Angaben der Polizei wollte die 81-Jährige vom Parkplatz eines Baumarkts in der Ludwig-Auer-Straße aus auf ihr Rad steigen und die Radverkehrsfläche neben der Bundesstraße nutzen. Dabei verfing sich die Hose der Seniorin im Rad. Die Rentnerin stürzte auf den Asphalt und zog sich unter anderem einen Bruch des Sprunggelenks zu. Der Rettungsdienst brachte das Opfer ins Krankenhaus. (AZ)