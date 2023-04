Riedlingen/Tapfheim

vor 17 Min.

"Mini-Polder": Es gibt Einsprüche aus Donauwörth und Tapfheim

Plus Die Behörden haben die Rückhalteräume bei Tapfheim und Riedlingen weiter auf den Weg gebracht. Die Kommunen haben ihre Skepsis dargelegt. Worum es sich dabei dreht.

Von Thomas Hilgendorf

Das Mammutprojekt soll vor Katastrophen bewahren, vor Ausuferungen der Donau auf Siedlungen, Dörfer und Städte. Entlang des Stromes soll sich in Bayern eine Perlenkette an Rückhalteräumen - auch "Mini-Polder" genannt - ziehen. Es ist in der Tat ein großes Ansinnen des Freistaats, das aber auch den Unmut der unmittelbaren Anlieger, der Landwirte und Grundbesitzer auf sich zieht. Jede Seite sammelt Argumente, die Kommunen stehen mitunter zwischen den Stühlen. In der Frage der Rückhalteräume Riedlingen und Tapfheim haben Donauwörth und sein kleinerer Nachbar indessen einiges an Argumenten gegen die eingedeichten Becken gesammelt.

Das ganze Projekt klingt erst einmal sehr bürokratisch, nüchtern. "Raumordnungsverfahren´Hochwasserschutz Schwäbische Donau" - dahinter in Klammern: "abgeschlossen". Das bedeutet nun nicht, dass die Bagger bald rollen, dass in nächster Zeit Deiche aufgeschüttet werden. Doch zweifelsohne sind der Freistaat, die Regierung von Schwaben und das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth als ausführendes Organ jetzt mit dem nächsten abgehackten Punkt einen Schritt weiter - nachdem die Projektvorstellung in den vergangenen Jahren einiges an Kritik der örtlichen Interessengruppen auf sich gezogen hatte. Die monierten mangelnde Effektivität, nur um ein paar Zentimeter würde die Hochwasserwelle gekappt im Falle eines außerordentlich hohen Pegelstandes - so lauten die Hauptargumente der Gegner aus Landwirtschaft und Grundeignern.

