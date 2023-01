Unbekannte beschädigen Fußballplatz mit "Donuts"

Der Rasen der Sportanlage am Bahnweg im Donauwörther Stadtteil Riedlingen ist massiv beschädigt worden. Autofahrer haben dort ihr Unwesen getrieben.

Mitglieder eines Donauwörther Sportvereins haben bei der Polizei in Donauwörth angezeigt, dass durch einen Unbekannten im Zeitraum von 12. bis 13. Januar der Rasen des Sportplatzes am Bahnweg in Riedlingen durch ein Fahrzeug beschädigt wurde. Die Spurenlage deutet laut Polizei darauf hin, dass mit einem Auto sogenannte Donuts, also mutwillige Schleuderdrehungen, auf dem Rasen verursacht worden seien. Derzeit wird von einem Schaden von etwa 2000 Euro ausgegangen. Die PI Donauwörth nimmt Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 0906/706670 entgegen. (AZ)

