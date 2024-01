Unbekannte setzen Baum in Brand: Polizei sucht Zeugen

Die Feuerwehr rückt aus, es entsteht ein dreistelliger Sachschaden: Wer hat etwas beobachtet?

Unbekannte haben einen Baum in Riedlingen in Brand gesetzt. Wie die Polizei mitteilt, wurde am Vormittag des Neujahrstages ein Feuer in der Öffnung eines Baumstammes Nahe des Wasserwachtheimes gelegt. Der Baum brannte daraufhin von innen aus. Er musste von der Feuerwehr gefällt werden. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich. Wer Hinweise zu der verursachenden Person geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)